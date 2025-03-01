Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Geri adım atmıyor! Zelenskiy'den Trump'a rest
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Alkol ve Ehliyetsizlik Kazaya Yol Açtı: 1 Yaralı

Alkol ve Ehliyetsizlik Kazaya Yol Açtı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana gelen kazada alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, otomobiliyle çekiciye çarptı. Çekici üzerindeki minibüs devrildi, ardından tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil önce çekiciye çarptı, çekici üzerindeki minibüsü yola devirdi, ardından tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücünün 4,80 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, Konya istikametinden Taşağıl yönüne ilerleyen Muhammet M.Ç. yönetimindeki 42 EFE 73 plakalı Mercedes marka otomobil, Demirkapı Tüneli'nden çıkış yaptıktan sonra aynı yönde ilerleyen ve üzerinde minibüs taşıyan Mehmet E.K. yönetimindeki 35 BUM 811 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici üzerindeki minibüs yol ortasına devrildi. Duramayan otomobil, aynı istikamette ilerleyen Bilal E. yönetimindeki 15 ADM 875 plakalı tıra da arkadan çarptı.

Kazanın ardından 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Muhammet M.Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testi sonucunda 4,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve süre dolmasına rağmen geri almadığı belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 27 bin 944 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesine 6 aylık süreyle tekrar el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yeniden hakim karşısına çıkan Adnan Oktar için karar verildi!
img

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi
img

Kavga sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.