Alkol ve Ehliyetsizlik Kazaya Yol Açtı: 1 Yaralı

Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil önce çekiciye çarptı, çekici üzerindeki minibüsü yola devirdi, ardından tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücünün 4,80 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaza, Konya istikametinden Taşağıl yönüne ilerleyen Muhammet M.Ç. yönetimindeki 42 EFE 73 plakalı Mercedes marka otomobil, Demirkapı Tüneli'nden çıkış yaptıktan sonra aynı yönde ilerleyen ve üzerinde minibüs taşıyan Mehmet E.K. yönetimindeki 35 BUM 811 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici üzerindeki minibüs yol ortasına devrildi. Duramayan otomobil, aynı istikamette ilerleyen Bilal E. yönetimindeki 15 ADM 875 plakalı tıra da arkadan çarptı.

Kazanın ardından 112 Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Muhammet M.Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kan testi sonucunda 4,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve süre dolmasına rağmen geri almadığı belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 27 bin 944 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesine 6 aylık süreyle tekrar el konuldu. - ANTALYA