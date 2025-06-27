Alkol Uyarısı Kanlı Bitti: İki Kişi Silahla Yaralandı

Alkol Uyarısı Kanlı Bitti: İki Kişi Silahla Yaralandı
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İstanbul Avcılar'da, alkol içen kişilere yapılan uyarı sonrası çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Uyarıyı yapan G.D., E.Ö. ve O.Ş.'yi silahla bacaklarından vurdu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde 'kapımızın önünde alkol içmeyin' diye uyardığı 2 kişiyle apartman sakini arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Adam, alkol içtiği için uyardığı 2 kişiyi silahla bacaklarından vurdu.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli G.D. (34) oturduğu apartmanın önünde alkol içip gürültü yapan E.Ö. ve O.Ş.'yi sözlü uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. G.D. iddiaya göre silahıyla çevreye ateş etti. Olay sırasında E.Ö. ve O.Ş. silahla bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.D. ise silahıyla birlikte gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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