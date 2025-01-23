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Alkol Testinde Yasal Sınırı Aşan Eski Meclis Üyesine Para Cezası

Alkol Testinde Yasal Sınırı Aşan Eski Meclis Üyesine Para Cezası
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Bartın'da, alkol sınırını aşarak araç kullanan eski CHP İl Genel Meclisi Üyesi Bahattin K., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalandı. Cezadan kurtulmak için önemli isimleri arayacağını söyleyen Bahattin K., yüklü miktarda para cezası ve aracının otoparka çekilmesi ile karşılaştı.

Bartın'da polis ve bekçilerin "dur" ihtarına uymayan bir kişi polisin kovalamacası ile yakalandı. CHP'den eski İl Genel Meclisi Üyesi olduğu ve yasal sınırın üzerinde alkol aldığı ortaya çıkan Bahattin K., kendisini durduran polislere, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, CHP'li milletvekilini ve Vali Nurtaç Arslan'ı arayacağını söyleyerek kendisine ceza kesilmesini önlemek istedi. Tüm uğraşlarına rağmen para cezası kesilen Bahattin K.'nin aracı ise otoparka çekildi.

Bartın'da trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine devriye gezen bekçiler, Orduyeri Köprüsü'nde aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracı bu kez Yalı mevkisinde devriye ekipleri durdurmak istedi. Polislerin de ihtarına riayet etmeyen araç ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Trafiği tehlikeye düşürmeye devam eden araç, Stadyum Sokak üzerinde durduruldu.

Alkollü çıktı, bakanı ve valiyi arayacağını söyledi

Yapılan alkol testinde yasal sınırın üzerinde alkol kullandığı belirlenen sürücü, kendisinin eski il genel meclisi üyesi Bahattin K. olduğunu söyleyerek, cezadan kurtulmak istedi. Şahıs, polislerin ceza makbuzunu yazmaya başlamasının ardından ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Vali Yardımcısı Uğur Karakaya'nın kendisini tanıdığını söyleyerek, cezadan kurtulmaya çalıştı. Polislerin ceza yazdığını gören Bahattin K., "Ne valimizi, ne Yılmaz Bey'i, ne de Aysu Hanım'ı aramayacaktım ama şu harekete, bir dakika arayacağım" diye konuştu.

Polis yoğunluğuna tepki

Polislerin çok kalabalık bir şekilde kendisini durdurmasına da tepki gösteren Bahattin K., "Bu adamı tutmak için 2 tane adam değil, 24 tane adam lazım. Ben kendimi bir an Mardin sınır kapısında hissettim. Bu ne ya? Eroin kaçakçısıyım ben. Şuradan çıkmaya kalksam beni vuracaklar ha silahla. Mardin'de terör arar gibi. Bu ne lan?" diyerek tepkisini ifade etti.

Vali yardımcısını aradı

Telefon rehberindeki Vali Yardımcısı Karakaya'yı bulmakta zorlanan Bahattin K., polis ve gazetecilerden yardım istedi ve telefon etti. Vali Karakaya'yı arayan Bahattin K., "Evime 25 metre kala arkadaşlar beni durdurdular, sayın Uğur Valim. Böyle bir şeyden sizi rahatsız etmek istemezdim ama beni durdurdular, alkollü diye. Memur arkadaşlar cevap verecektir, 25 metre var evime. Böyle bir olaydan dolayı sizi rahatsız etmek durumunda kaldım. Özür diliyorum. Tekrar tekrar özür diliyorum. Siz beni biliyorsunuz, sayın valim. Siz benim gerçekten can, değer verdiğim dostumsunuz, arkadaşımsınız. Böyle bir olayda arkadaşımdan yardım bekleyeyim diye telefon ettim size" diyerek yardım istedi. Vali Yardımcısı Karakaya'nın konunun ne olduğunu öğreneceğini söylemesi üzerine Bahattin K., telefonu polise vermek istedi. Karakaya'yı polisle konuşturma çabasından sonuç alamayan Bahattin K. bir süre Vali Yardımcısı'na durumunu anlatmaya çalıştı.

Evine yürüyerek gitti

Ceza yemekten kurtulamayan Kazguç, Vali Nurtaç Arslan'ı da arayacağını söyleyerek, polisleri bir süre daha ikna etmeye çalıştı. Çabası yeterli olmayan Kazguç'a "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak gibi ihlallerden yüklü miktarda para cezası yazılırken aracı ise otoparka çekildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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