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Alkol Testinde Müşteri Savunması: 6 Bin Lira Ceza

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Bursa'da trafik denetimi sırasında alkol metresi ile testi yapılan sürücü, 'Müşteri çağırdı, iki bira içtim' diyerek polisten af diledi. 0.81 promil alkollü çıkan sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

'Müşterim çağırdı, 2 tane içtim' dedi, polise yalvardı

BURSA - Bursa'da trafik denetimine takılan çalgı ekibi, polise zor anlar yaşattı. 'Müşteri çağırdı, o ısmarladı diye 2 tane bira içtim' diyen sürücü, 0.81 promil alkollü çıktı. Sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzuru ve güveni için uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan uygulamada, trafik ekiplerini karşısında gören bir sürücü araçtan inerek bagajla uğraşmaya başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri aracın yanına gitti. Ekiplerinin alkolmetreyi üfletmesi sonrası 0.81 promil alkollü çıkan H.B., 'Ağabey müşteri çağırdı, 2 tane bira içtim', 'Yapma abi, kurban olayım' dese de cezadan kaçamadı. Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Alkol Testinde Müşteri Savunması: 6 Bin Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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