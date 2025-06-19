Alkol Sonrası Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli Bungalovda Yakalandı

Alkol Sonrası Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli Bungalovda Yakalandı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan M.S., jandarma ekipleri tarafından saklandığı bungalovda yakalandı. Olayın ardından polise teslim olan şüpheli, silahını gömdüğünü itiraf etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla vurarak yaralayan şüpheli, saklandığı bungalovda jandarma ekiplerince yakalandı.

Mollaköy Mahallesi göletler bölgesinde 5 Haziran'da meydana gelen olayda, M.S. (26) alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşını silahla vurup yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri şüphelinin, Sapanca ilçesinde bungalovda saklandığını tespit etti. Şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgusunda silahı evinin yakınlarında toprağa gömdüğünü itiraf etti. Bölgede inceleme yapan ekipler, silahı bularak el koydu. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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