Alkol Influanslı Sürücü Polisi Kovalamacaya Tuttu

Karabük'te 2.30 promil alkollü olduğu belirlenen ATV sürücüsü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Zikzak çizen ve telefonla konuşan sürücü, sokak aralarında kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te 2.30 promil alkollü olduğu tespit edilen ATV sürücüsü, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Zikzak çizerek ilerleyen ve telefonla konuştuğu gözlenen sürücü, sokak aralarında kovalamaca sonucu yakalanırken, ilginç savunmasıyla dikkat çekti.

Olay, Karabük merkeze bağlı 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik polisleri, seyir halindeyken hem zikzak çizen hem de telefonla konuşan 34 HJE 032 plakalı ATV sürücüsünü fark ederek durdurmak istedi. Ancak "dur" ihtarına uymayan sürücü Berkin M., ATV'siyle kaçarak 45. Sokağa girdi. Şahıs, kaçış sırasında bir bahçenin tel çitlerine takılarak durabildi.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, kaçmaya çalışırken yere düşerek kafasından hafif şekilde yaralandı. Elleri kelepçelenen Berkin M. için bölgeye takviye ekip istendi. Polis aracına binmek istemeyen sürücü, olay yerinde yaptığı savunmada, "Namaz Dağı'nda 15 ay askerlik yaptım. Türkiye Cumhuriyeti'ne hainlik etmem, vatanıma yanlış yapmam. Sadece alkol aldım ve evime gidiyordum" ifadelerini kullandı.

"Kolombiya vatandaşıyım" diyerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti

Sürücü, polisin alkolmetreyi üfleme talebine ise önce "Kolombiya vatandaşıyım" diyerek karşı çıktı, ardından alkolmetreyi üflemeyi reddederek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine çağrılan ambulansa da binmek istemeyen Berkin M., sağlık ekiplerinin kafasındaki yarayı kontrol etme isteğini de geri çevirdi.

Polis otosuna da binmeyi reddeden sürücü, ancak bir sivil polis memurunun uzun süren iknası sonucu ambulansa alındı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şahsın burada yapılan kan testinde 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından karakola götürülen alkollü sürücü Berkin M. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmak suçlarından idari işlem yapıldı ve trafik cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
