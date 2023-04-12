Alkol imalatına polisten baskın

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından, alkol imalatı yaparak ticaretini yapan şahsın ikametlerinde yapılan arama çok sayıda alkol ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri tarafından, alkol imalatı yaparak ticaretini yapan şahsın ikametlerinde yapılan arama çok sayıda alkol ele geçirildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışma neticesinde alkol imalatı ve ticareti yapan şahsın ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli markalarda 27 şişe alkol, 5 litrelik bidon içerisinde etil alkol, 11 adet doluma hazır vaziyette boş cam şişe, 3 adet üzerinde etil alkol yazan 5 litrelik boş bidon ele geçirildi. - DÜZCE