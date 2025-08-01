Alkol Denetiminden Kaçan Sürücü Polislere Çarptı

Antalya'da polisin alkol denetiminden kaçan araç sürücüsü, ara sokaklara girdiğinde karşısında yine ekipleri görünce 2 polis memuruna çarpıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, 4 saat sonra yakalanan sürücünün 1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayda polisler yaralanırken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmalarını sağlamak ve alkol kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla il genelinde 16 noktada denetimler gerçekleştirdi. Bin 499 araç sürücüsü denetlenirken, 109 sürücüye yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanma maddesinden cezai işlem uygulanıp sürücü belgelerine el konuldu.

Denetimi görünce ara sokağa girdi polislere çarpıp kaçtı

Denetimler kapsamında geçtiğimiz hafta cuma günü Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'nde uygulama noktasını gören bir sürücü, yolunu değiştirip ara sokaklara girdi. Demircikara Mahallesi 1425 Sokağa giren şüpheli aracın sürücüsü, burada yine ekipleri karşısında görünce durmayıp yoluna devam ederek 2 polis memuruna çarpıp kaçtı. Yaralanan polisler tedavi için hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü olaydan 4 saat sonra yakalandı.

1 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde alkollü sürücünün 2 polise çarpıp kaçtığı anlar yer aldı. - ANTALYA