Alkol Denetiminden Kaçan Sürücü Polislere Çarptı

Alkol Denetiminden Kaçan Sürücü Polislere Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da alkol denetiminden kaçan sürücü, polislere çarparak olay yerinden kaçtı. Sürücü, 4 saat sonra yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan polislerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'da polisin alkol denetiminden kaçan araç sürücüsü, ara sokaklara girdiğinde karşısında yine ekipleri görünce 2 polis memuruna çarpıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, 4 saat sonra yakalanan sürücünün 1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayda polisler yaralanırken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmalarını sağlamak ve alkol kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla il genelinde 16 noktada denetimler gerçekleştirdi. Bin 499 araç sürücüsü denetlenirken, 109 sürücüye yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanma maddesinden cezai işlem uygulanıp sürücü belgelerine el konuldu.

Denetimi görünce ara sokağa girdi polislere çarpıp kaçtı

Denetimler kapsamında geçtiğimiz hafta cuma günü Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'nde uygulama noktasını gören bir sürücü, yolunu değiştirip ara sokaklara girdi. Demircikara Mahallesi 1425 Sokağa giren şüpheli aracın sürücüsü, burada yine ekipleri karşısında görünce durmayıp yoluna devam ederek 2 polis memuruna çarpıp kaçtı. Yaralanan polisler tedavi için hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü olaydan 4 saat sonra yakalandı.

1 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde alkollü sürücünün 2 polise çarpıp kaçtığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor

Almanya'dan Putin'i küplere bindirecek hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti

Dolmabahçe'de kritik zirve
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi

Parayla çocuk satın alan doktordan akılalmaz savunma
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı

İstanbul uçağında olay çıktı! Kabin memurları polis çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.