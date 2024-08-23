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Alkol alıp orman yaktılar, devleti milyonlarca zarara uğrattılar

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Mersin'in Silifke ilçesinde alkol alıp ormanı ateşe veren 2 kişi tutuklandı. Yangın sonucunda 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü ve devlet milyonlarca lira zarara uğradı.

Alkol alıp orman yaktılar, devleti milyonlarca zarara uğrattılar

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kasten orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalanan zanlıların, alkol aldıktan sonra ormanı ateşe verdikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos tarihinde Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada arka arkaya yükselen dumanlar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, saatler süren çalışmalar sonucu söndürülürken, yangın güzergahındaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, motosikletli 2 kişi tespit edildi. Kamera kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gizlendikleri adreste yakalandı.

Alkol almışlar

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf ederken, alkollü olduklarını, o sırada yaptıkları olayın ciddiyetinin farkında olmadıklarını söyledikleri öğrenildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

3 dönüm orman yandı, devlet milyonlarca zarara uğratıldı

Öte yandan 2 şüphelinin alkol alıp ormanı yakmalarının maliyeti de oldukça yüksek oldu. Zamanında müdahale edilerek kısa sürede söndürülmesine rağmen 3 dönüm ormanlık alan yandı. Saatler süren çalışmalarda 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 4 arazöz, 1 su tankı ve onlarca orman işçisi görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Silifke Mersin Dünya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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