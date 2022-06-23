Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı - Haberler

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Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara idari işlem yapılmaya başlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde park ve bahçelerde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik idari işlem yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde park ve bahçelerde alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik idari işlem yapılmaya başlandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri gece devriyelerine hız verdi. Özellikle ilçede bulunan park ve bahçelerde araçlarda ve umuma açık yerlerde alkol alınarak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik idari işlem yapılmaya başlandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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