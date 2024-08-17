Alkol alan kişi babasının bahçede bomba sakladığını ihbar etti

Alkol alıp babasıyla tartışan kişi, babasının bahçede bomba sakladığını ihbar etti. Polis, yapılan ihbarla, bahçede 40 santimetre boyunda 12 santimetre çapında top mermisi buldu. Babanın bilmediği top mermisinin, oğlunun, apartmanın bahçesinde yıllar önce sakladığı iddia edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 4 katlı bir aile apartmanında oturan Hüseyin E. (48), alkol alıp babası Ali E. (76), tartıştı. Alkollü oğul tartışma üzerine polis ekiplerini arayıp, babasının bahçede bomba sakladığını ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan tarif üzerine 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında patlamamış top mermisi buldu.

Olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri ağacın altından aldıkları 1. Dünya Savaşı'na ait top mermisini imha etmek üzere kontrollü alana götürürken, yapılan soruşturmada bombayı yıllar önce Hüseyin E.'nin bahçeye sakladığı iddia edildi. Olayla ilgili detaylı tahkikat devam ediyor. - BURSA