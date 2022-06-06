Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu - Haberler

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Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkış eşliğinde çocukların tehlikeli oyunu

Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak köprü üzerinden Porsuk Çayı'na atlayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de canlarını hiçe sayarak köprü üzerinden Porsuk Çayı'na atlayan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar canlarını hiçe sayarak Porsuk Çayı'na atladı. Kanlıkavak Parkı'nda bulunan yaya köprüsünden çaya atlayan çocukları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çevredeki vatandaşların hiç birisi uyarıda bulunmazken, videoda duyulan alkış sesleri "Pes" dedirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Porsuk çayı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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