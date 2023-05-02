Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alışveriş merkezinde meydan muharebesi gibi kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Alışveriş merkezinde meydan muharebesi gibi kavga kameradaiBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Alışveriş merkezinde meydan muharebesi gibi kavga kameradai

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl AVM'de karşılan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirine acımasızca saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 2 grubu ayırarak polis merkezine götürdü. Kavga anı ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Alışveriş İnegöl Bursa kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title