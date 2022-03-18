Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı eşini vuran şahıs ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

İSTANBUL - Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı eşini vuran şahıs ardından silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Şahsın vurduğu karısı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi, alışveriş merkezinin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan koca yanındaki tabanca ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

Alışveriş merkezinde koca dehşeti: Eşini vurup intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - 3. Sayfa

alışveriş, İntihar, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title