Alışveriş Merkezi Otoparkında Sokak Köpeğine Çarpma Olayı

Denizli Merkezefendi ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen bir cipin olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin acı içinde kıvrandığını görenler, sürücüyü uyardı ve yaralı köpek veterinere götürüldü. Olayın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kayalar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Bir cip, otoparkta yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Köpeğin acı içinde kıvrandığını görenler, olayı fark etmeyen kadın sürücüyü uyardı. Bunun üzerine cipi durduran sürücü, yaralı köpeği veterinere götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.(DHA)