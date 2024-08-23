Alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler

Kapıda görevli gence aracın çarptığı anlar kamerada

DENİZLİ - Denizli'de kapanış saati gelen eğlence mekanına giremeyen grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kendilerini almayan işletmenin önünden defalarca süratle geçen şahsılar, son geçişlerinde ise araçlarını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda kapıda görevli 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece 03.40 sıralarında eğlence mekanına gelen 4'ü erkek 2'si kadın 6 kişilik grup içeriye girmek istedi. İşletme çalışanlarının kapanış saati geldiği ve bu nedenle servis açamayacaklarını belirtmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. İşletme çalışanları grubu dışarı çıkartarak uzaklaştırdı. İşletmeden araçla ayrılan grup daha sonra birkaç kez işletme önünden araçla süratle geçti. 3. kez işletme önünden geçen şahıslar bu defa araçlarını işletme önünde bulunan çalışanların üzerine sürdü. süratle gelen araç işletmede çalışan ve kapıda görevli olan Ferhat Denktaş'a çarptı. Olay yerinde ağır yaralanan Denktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Denktaş'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, olay yerinden araçla kaçan grup ise jandarma ekipleri tarafından Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde işletmeden çıkarılarak araca bindirilen grup işletme önünden ayrılıyor. Daha sonra işletme önünde bulunan kişilere yakın ve süratle 2 kez geçiyor. Hafif ticari aracın sürücüsü üçüncü geçişinde ise direksiyonu olun kenarında bulunanların üzerine kırıyor. Aracın üzerlerine sürüldüğünü fark edenler kaçmayı başarırken, Denktaş ise kaçamayarak aracın çarpması sonucu savrulduğu görülüyor.

"Hızlı bir şekilde araçla vuruyorlar ve sonrasında kardeşim orada can veriyor"

Olayı İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlatan işletme sahibi Ercan Keser, 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişilik grubun gece 03.40 sıralarında mekana geldiğini söyledi. Kendilerine verilen yasal saatin sonuna geldikleri için personellerinin servis açamayacaklarını söylediğini dile getiren Keser, "Alkollü oldukları için de elemanlarla tartışıyorlar. Bizim elemanlarda arkadaşları dışarı alıyorlar. Dışarıda ise benim elemanları bıçakla saldırıyorlar. Saldırdıktan sonra da araçlarını binip gidiyorlar. Benim elemanlarda dükkanı kapatmak için içeri giriyorlar. Sonrasında araç tekrardan geliyor. Araç geri geliyor ve hızlı bir şekilde dükkanın önünden Akköy'e doğru gidiyor. Toplamda 3 kere hızlı bir şekilde dükkanın önünden geçiyorlar. Benim elemanlarda ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri için tedbirli olarak bekliyorlar. Sonrasında arabayla tekrardan geliyor ve dışarıda duran Ferhat kardeşime araçla üzerine sürüyor. Hızlı bir şekilde araçla vuruyorlar ve sonrasında kardeşim orada can veriyor" dedi.

"Bugün benim beraber çalıştığım kardeşim hayatını kaybetti"

Kamuoyunda işletmecilerin kötü anıldığını ama yaşanan olayda mağdur olduklarını ifade eden Keser, "Biz de ekmeğimizin davasındayız. Biz orada hiç kimseyi karışmadık. Şahıslar geldi orada tartıştılar bizde orada bir şey yapamayız. Saatimiz doldu yani o saatten sonra servis açamayız yasak. Bize verilen bir süre, saat var. Sonrasında da diyorlar ki işletmeciler kötü. Bugün benim beraber çalıştığım kardeşim hayatını kaybetti. Şahıslar kaçtılar ama sonrasında yakalandılar. Devletimizin, jandarma ve emniyetin sayesinde Çivril'de yakaladılar. Gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Bu konunun da arkasını bırakmayacağız. Sonuna kadar bu davamız devam edecek. Kardeşimin kanı hiç bir zaman yerde kalmayacak. Ne söylüyorsak arkasındayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Denktaş'ın cenazesini Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ailesi tarafından teslim alındı. Denktaş'ın memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.