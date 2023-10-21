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Alıkoydukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı

Çorum'da alıkoydukları kişi gasp eden 3 kişi gözaltına alındı. İ.Ç. ve F.Ç. tarafından zorla alıkonulan A.K.'nin başına silah dayanarak parası gasp edildi ve telefonu kırıldı. Zanlılar, A.K.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.