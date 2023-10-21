Alıkoydukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı
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Çorum'da alıkoydukları kişi gasp eden 3 kişi gözaltına alındı. İ.Ç. ve F.Ç. tarafından zorla alıkonulan A.K.'nin başına silah dayanarak parası gasp edildi ve telefonu kırıldı. Zanlılar, A.K.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Alıkoydukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı
ÇORUM - Çorum'da alıkoydukları kişi gasp eden 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. ve F.Ç. zorla alıkoydukları A.K.'yi Devane civarına götürdü. Burada A.K'nin başına silah dayayarak parasını gasp eden ve telefonunu kıran zanlılar olay yerinden ayrıldı. A.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.