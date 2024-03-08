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Alibeyköy'de Kadına Şiddet: 8 Mart'ta Sokak Ortasında Darp Edildi

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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından durakta saldırıya uğradı. Kavgayı orada bulunan temizlik görevlileri ve durakta bulunan vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan kadın, erkek arkadaşının elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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