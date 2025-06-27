Aliağa'da Üçüncü Orman Yangını Başladı

Aliağa'da Üçüncü Orman Yangını Başladı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 günde üçüncü kez orman yangını çıktı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve ekipler, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir orman yangını daha başladı. İlçede 3 günde çıkan üçüncü orman yangını oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 10.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangına ilk müdahale ise 10 dakika sonra, 10.25'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarında, 6yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer görev alıyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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