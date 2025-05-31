Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aliağa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aliağa'da ormanlık alanda yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin farkedilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı. Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalıştı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Alevlere ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN - 3.Sayfa
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