Aliağa'da İnşaat Patlaması: 8 İşçi Yaralandı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki inşaat halindeki konutlarda meydana gelen su kazanı patlamasında 8 işçi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir'e sevk edildi. - İZMİR