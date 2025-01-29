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Aliağa'da İnşaat Patlaması: 8 İşçi Yaralandı

Aliağa'da İnşaat Patlaması: 8 İşçi Yaralandı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki inşaat halindeki konutlarda meydana gelen su kazanı patlamasında 8 işçi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

İzmir'in Aliağa ilçesinde inşaat halindeki konutlarda meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere 8 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi'nde inşaatı devam eden konutlarda su kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi İzmir'e sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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