Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangın 3. Sayfa Haberleri Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangınİZMİR Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangın İZMİR Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına müdahale sürüyor. Yangın saat 15.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfatiye ekipleri müdahele etti. Atıkların bulunduğu tesisten gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, çevredeki diğer tesisler de yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir aldı. Yangına müdahele sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.