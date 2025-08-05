Ali Yerlikaya'dan Sahte Alkol Operasyonları Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda; 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, jandarma ekiplerinin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde 'Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına' yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarma ekiplerimizin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladık" ifadesini kullandı.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum." - ANKARA