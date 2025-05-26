Ali Yerlikaya'dan 2025 Yılı Genel Atama Duyurusu

Ali Yerlikaya'dan 2025 Yılı Genel Atama Duyurusu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı genel atama döneminde 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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