Ali Yerlikaya'dan 2025 Yılı Genel Atama Duyurusu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı genel atama döneminde 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa