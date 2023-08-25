Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı(2)

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. İddiaya göre tatil için gittikleri Leros adası açıklarında yemek için yatlarından ayrılan çift zodyakla kayalıklara çarptı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır şekilde yaralandı. Ali Sabancı Leros'ta bulunan bir hastanede İstanbul'dan getirilen özel bir ekip tarafından ameliyat edilip entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı entübe yapılarak Bodrum'a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift Deniz ambulansı ile Turgutreis Marina'ya getirildi. Limanda çok sayıda 112 acil sağlık ekiplerince karşılandı. Ali Sabancı Bodrum Turgutreis Limanı'ndan hava ambulansı ile İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Bodrum'da tedavi altına alınan Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'a sevk edildiği belirtildi. Çift Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı'da limanda çifti bekledi. Hayırlı Sabancının oldukça üzgün olduğu görüldü.