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Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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