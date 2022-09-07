'Ali Babanın Çiftliği' isimli çeteye dava

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, çiftlik kurarak, sahte para basan çete 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri dairede bastıkları sahte paraları piyasaya süren 16 kişi hakkında, zincirleme şekilde 'parada sahtecilik' suçundan 21'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz yıl piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibinin sonrasında Ankara merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Umut K., Ersen T., Adem E., İsmail A., Barış K., Doğan G., Enver Y., Fatih S., Gazi K., Hasan Hüseyin A., Kadir Ö., Mehmet Ö., Sait B., Serdar A., Seyit Gökhan Y. ve Umut K. gözaltına alındı. Çetenin 'Ali Babanın Çiftliği' olarak isimlendirdikleri Gölbaşında bulunan evde yapılan aramalarda, sahte para basımında kullanılan baskı kalıbı ve diğer malzemeler ile basılı Türk lirası ile ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden Umut K., Ersen T. ve İsmail A. savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 tutuklu daha sonra itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ANKARA