Alevlerin ortasında kaldılar: Personelin kaçışı kamerada

BOLU - Bolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın ters esmesiyle etrafını saran alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 gündür Göynük'te devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işletme personellerinden 5 kişi, rüzgarın tersten esmesiyle çevrelerini saran alevlerin arasında kaldı. Alevler ile aralarında 5 metre olan personellerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen personeller, ilk müdahalelerinin ardından istirahate alındı.