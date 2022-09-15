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Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekataş köyünde dün gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Bekataş köyünde dün gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sandıklı ilçesi Bektaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Toprak isimli vatandaşın evinden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın hemen bitişiğindeki iki eve daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. 3 evin alev alev yandığı olayda Sandıklı ve Kızılören Belediyeleri itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonrası yangını söndürebildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın detayları gün ağarınca ortaya çıktı. 3 evin kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Evleri kullanılmaz hale gelen mülk sahiplerinin ise bölgede beklediği görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Karahisar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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