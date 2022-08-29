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Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı

- Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı Sivas'ta otluk alanda çıkan yangınında bir kirpi tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı, kirpi soğuk su ile duş aldırıldıktan sonra tekrardan doğal yaşamına bırakıldı Sivas'ta otluk alanda çıkan yangınında bir kirpi tamamen yanmaktan son...

- Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı

Sivas'ta otluk alanda çıkan yangınında bir kirpi tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı, kirpi soğuk su ile duş aldırıldıktan sonra tekrardan doğal yaşamına bırakıldı

SİVAS - Sivas'ta otluk alanda çıkan yangınında bir kirpi tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı, kirpi soğuk su ile duş aldırıldıktan sonra tekrardan doğal yaşamına bırakıldı

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi MehmetPaşa Mahallesi Numune sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle otluk olanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar içi su dolu şişelerle yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında bir kirpi fark edildi. Kirpi vatandaşlar tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Vatandaşlar kirpiye soğuk duş aldırdıktan sonra doğaya tekrar saldı. Yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

İtfaiye Sivas su 3. Sayfa Haberler

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