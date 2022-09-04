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Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı

3. Sayfa Haberleri

Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı Bodrum'da korku dolu anlar yaşandıMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı.

Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı

Bodrum'da korku dolu anlar yaşandı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı.

Turgutreis Mahallesi 7071 Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Yangında evde alevlerin arasında kalan Muhterem Tokgöz isimli kadın binadan aşağı atlayarak yaralandı. Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında itfaiye ve Aya Arama Kurtarma ekipleri yangının söndürebilmek için büyük çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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