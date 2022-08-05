Alevlere teslim olan tırdaki 20 ton fındık küle döndü - Haberler

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Alevlere teslim olan tırdaki 20 ton fındık küle döndü

Alevlere teslim olan tırdaki 20 ton fındık küle döndü

Siirt-Batman çevreyolu üzerinde fındık yüklü tır alevlere teslim olarak küle döndü.

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Siirt- Batman çevreyolu üzerinde fındık yüklü tır alevlere teslim olarak küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Batman istikametine seyir halinde olan bir tırın kasasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Plakası henüz belirlenemeyen tır ve içindeki 20 tonun üzerindeki fındık yanarak küle döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası kapanan Siirt-Batman çevreyolu yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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