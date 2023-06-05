Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldiKARABÜK Karabük'te alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

KARABÜK Karabük'te alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde meydana geldi. Nail Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.