Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.

Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Bedilkazancı Mahallesi'nde Olcay A.'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülürken alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.