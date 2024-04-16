Alevlere teslim olan müstakil ev tamamen yandı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hanköy'de Ramazan Yazıcı'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.