Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü - Haberler

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Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevlere teslim olan kokoreç dükkanı küle döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kokoreç dükkanı olarak kullanılan bir iş yeri, meydana gelen yangında küle döndü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kokoreç dükkanı olarak kullanılan bir iş yeri, meydana gelen yangında küle döndü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 29 Ekim Bulvarında yer alan F.T.'ye ait bir kokoreç dükkanından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini kısa sürede alevlerin almasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde iş yerini saran alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı. Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalarını tamamlanmasından ardından kokoreç dükkanı küle dönerken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Merkezefendi İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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