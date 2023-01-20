Alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü 3. Sayfa Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü. Kuzey Marmara Otoyolu'nda alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü. Edinilen bilgiye göre yangın, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Kocaeli geçişi T2 tünelinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 34 BGU 35 plakalı kamyon sürücüsü U.G. araçtan çıkan dumanları görünce kamyonu emniyet şeridine çekti. Sürücü 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kamyonun kabin kısmından kasa kısmına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İstikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yanan aracın tünelden çekici yardımıyla çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Kocaeli Marmara 3. Sayfa Haberler

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