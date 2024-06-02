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Alevlere teslim olan kafe küle döndü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş merkezindeki kafede çıkan yangın depoya da sirayet etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, kafe ve depo kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan kafe küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş merkezindeki kafede çıkan yangın depoya da sirayet etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, kafe ve depo kullanılamaz hale geldi.

Malta Mahallesi Doğa Caddesi'ndeki iş merkezinde bulunan kafede saat 04.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada alevler depoya da sirayet etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, kafe ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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