Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev, kullanılmaz hale geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev, kullanılmaz hale geldi. Olay, İnebolu ilçesine bağlı Erenyolu köyü Şişmanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sergin'e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.