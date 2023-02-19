Alevlere teslim olan iki katlı bina küle döndü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan iki katlı bina küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bir itfaiye eri yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Tosya ilçesi Ekincik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Önen isimi vatandaşa ait iki katlı evde, sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 4 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise yaralandı. Yaralı itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında alt katı ahır, üst katı ev olarak kullanılan 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.