Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi - Haberler

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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldiOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Davut Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde M.B. isimli vatandaşın evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden aile fertleri kendilerini can havliyle dışarıya atarken 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat çalışmayla yangın tamamen söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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