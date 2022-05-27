Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Isparta'nın Güneyce köyünde meydana gelen ev yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü, Davraz İşletme Şefliği; Güneyce köyünde ulaşım imkanı kısıtlı bulunan evde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Isparta Orman İşletme Müdürlüğüne; 4 yangın ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 pikap ve 1 su ikmal aracından oluşan müdahale timi ile harekete geçerek 13 dakika içerisinde yangına müdahale edip soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Bölge Müdürü Rifat Ataş, iklim şartları açısından yangın hassasiyetinin yüksek ve riskli bir döneme girilmesi nedeniyle vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa