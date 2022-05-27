Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Güneyce köyünde meydana gelen ev yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta'nın Güneyce köyünde meydana gelen ev yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Isparta Orman İşletme Müdürlüğü, Davraz İşletme Şefliği; Güneyce köyünde ulaşım imkanı kısıtlı bulunan evde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Isparta Orman İşletme Müdürlüğüne; 4 yangın ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 pikap ve 1 su ikmal aracından oluşan müdahale timi ile harekete geçerek 13 dakika içerisinde yangına müdahale edip soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Bölge Müdürü Rifat Ataş, iklim şartları açısından yangın hassasiyetinin yüksek ve riskli bir döneme girilmesi nedeniyle vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title