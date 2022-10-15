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Alevlere teslim olan ev küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Alevlere teslim olan ev küle döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kuyucuk'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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