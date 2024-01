Alevlere kovalı müdahale

HATAY - Hatay'da vatandaşlar; hafriyat atıklarının bulunduğu alanda meydana gelen yangında alevleri kovayla su taşıyarak kontrol altına aldılar.

Yangın; Antakya ilçesi bağlı Güzelburç Mahallesi'nde hafriyat atıklarının bulunduğu boş arazide meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Vatandaşlar, bölgenin kent merkezine uzak olmasından dolayı itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere suyla doldurdukları kovalarla müdahale ettiler. Vatandaşların alevlere kovayla müdahalesi an be an görüntülenirken yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri de bölgeye gelerek soğutma çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Hasan Yılmaz, "Tutuşmuş söndürüyoruz. Yapacak bir şey yok, itfaiye gelene kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.