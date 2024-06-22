Alevler otobana gelmeden söndürüldü

BURSA - İstanbul- İzmir otobanı yanında yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İstanbul-İzmir otobanı Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Seyran Mahalleleri arasında bulunan dinlenme tesisinin arkasından yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevlere, ihbar üzerine kısa sürede müdahale edildi. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere de derin bir nefes aldırdı.