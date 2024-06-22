Alevler otobana gelmeden söndürüldü
İstanbul-İzmir otobanı yanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alevler otobana sıçramadan kontrol altına alındı.
Alevler otobana gelmeden söndürüldü
BURSA - İstanbul- İzmir otobanı yanında yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İstanbul-İzmir otobanı Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Seyran Mahalleleri arasında bulunan dinlenme tesisinin arkasından yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevlere, ihbar üzerine kısa sürede müdahale edildi. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere de derin bir nefes aldırdı.