Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alevler içinde kalan odunluk kullanılamaz hale geldi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Sürek köyünde Mustafa Baytok'a ait olduğu belirlenen odunlukta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Uzun uğraş sonucu yangını söndüremeyen vatandaşlar alevlerin büyüdüğünü görünce durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Köye gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanamazken odunlukta maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Jandarma, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title