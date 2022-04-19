Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu - Haberler

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Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi İkizkaya köyünde çıkan yangında 4 ahşap ev yanarak kül oldu.

KOYULHİSAR, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi İkizkaya köyünde çıkan yangında 4 ahşap ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Koyulhisar ilçesine bağlı İkizkaya köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde D.Y ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İki kişinin yaşadığı ev alevler büyümeden boşaltıldı. Evde yaşayanların çıkartılmasının ardından büyüyen yangın kısa sürede evi tamamen sardı. Kontrol edilemeyen alevler bitişikteki üç ahşap eve daha sıçradı. Alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatırken köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye Koyulhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı. 4 ev kullanılmaz hale geldi. - SİVAS

Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu

Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu

Alevler geceyi aydınlattı, 4 ahşap ev yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Koyulhisar, Yangın, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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