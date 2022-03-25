Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi - Haberler

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Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve atölye kullanılmaz hale geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve atölye kullanılmaz hale geldi. Ev ve atölye saatler içerisinde küle dönerken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

Olay, Buldan ilçesi Bursa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kudret Kapan'a ait bir ev ve atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yan tarafta bulunan atölyeye sıçradı. Alevlerin gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen ev ve atölye gece yarısı küle döndü. Küle dönen ev ve atölye yangınında her hangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatılırken, maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli, Atölye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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