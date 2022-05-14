Alevler arasında kalan köpek son anda kurtarıldı - Haberler

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Alevler arasında kalan köpek son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevler arasında kalan köpek son anda kurtarıldı

Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpeği son anda kurtardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangında, itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpeği son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 143. Sokak'ta Engin E.'ye ait tek katlı toprak evde yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevler arasında kalan köpeği de yanmaktan son anda kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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