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Alev topuna dönen otomobil büyük paniğe sebep oldu

Alev topuna dönen otomobil büyük paniğe sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başlayan otomobil çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başlayan otomobil çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Aracın dört bir yanını saran alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kızılcahamam ilçesi Soğuksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yanan aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracı saran alevler, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Yangında her hangi bir can kaybı veya yaralanmanın da olmadığı aktarıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılcahamam İtfaiye Ankara 3. Sayfa Haberler

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